السعودية اليوم / دولةُ رئيسِ وزراء ماليزيا يغادرُ المدينة المنورة



المدينة المنورة 03 رمضان 1444 هـ الموافق 25 مارس 2023 م واس

غادرَ دولة رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم اليوم المدينة المنورة بعد أن زار المسجد النبوي، وأدَّى الصلاة فيه، وتشرف بالسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة, وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد بن سعود الجهني, ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ, وعددٌ من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

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