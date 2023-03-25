السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك



حائل 03 رمضان 1444 هـ الموافق 25 مارس 2023 م واس

استقبل صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في قصر أجا اليوم، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك من رؤساء المحاكم بالمنطقة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وجمع من المواطنين.

وبادل أمير منطقة حائل الحضور التهنئة بهذه المناسبة، داعياً الله تعالى أن يجعل شهر رمضان شهر خير وبركة على المملكة والأمتين العربية والإسلامية ، وأن يحفظ القيادة الرشيدة - أيدها الله - ويديم على الوطن نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

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01:15ت م

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