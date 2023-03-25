السعودية اليوم / المملكة تستعرض جهودها في مجال المياه محليًا ودوليًا



نيويورك 03 رمضان 1444 هـ الموافق 25 مارس 2023 م واس

استعرضت المملكة جهودها في مجال المياه محليًّا ودوليًا، والتطور الكبير الذي يشهده قطاع المياه، إضافةً إلى التطرق لدور الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030 في وضع خارطة طريق للقطاع؛ مما أسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال الجلسات الحوارية الجانبية التي أقامتها المملكة اليوم على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023م بنيويورك، بمشاركة العديد من المؤسسات العالمية الفاعلة في مجال المياه مثل، البنك الدولي، منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وقدّم وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني، استعراضًا شاملًا لأبرز جهود وإنجازات قطاع المياه في المملكة، ونجاحه في تجاوز العديد من التحديات التي تواجهه، وذلك من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030 التي وضعت الأسس والنظم لاستدامة القطاع، إضافة إلى تبني مفاهيم الإدارة المتكاملة لموارد المياه، واستخدام التقنيات الحديثة في تحلية المياه، والاستفادة من المياه المُجددة في الري، مما وضع المملكة في صدارة دول العالم في صناعة تحلية المياه.

وأشار الدكتور الشيباني, إلى جهود المملكة في تبني قضايا المياه حول العالم، وذلك ضمن رئاستها لمجموعة العشرين، ودعم مشاريع البنى التحتية للمياه في الدول النامية، فضلًا عن الإسهام في دعم وتشجيع البحث العلمي في المياه، وذلك من خلال تخصيص جائزة عالمية باسم "جائزة الأمير سلطان بن عبد العزيز للمياه".

وشارك في الجلسات الجانبية للمؤتمر، عددٌ من المتحدثين من جهات تمثل قطاع المياه بالمملكة، شملت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المؤسسة العامة للري، شركة المياه الوطنية، إضافة إلى الصندوق السعودي للتنمية، وشركة "أكواباور" ممثلة للقطاع الخاص.

يُذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023م المنعقد بنيويورك، تستضيفه حكومتا هولندا و طاجيكستان؛ بهدف توفير منصة لمبادرات تخص قطاع المياه، وتسريع العمل في مجال المياه، لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة "المياه النظيفة والنظافة الصحية" بحلول عام 2030م.

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