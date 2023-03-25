السعودية اليوم / عدسة "واس" توثِّق ارتباطَ زوَّارِ المسجد النبوي بالقرآن الكريم



المدينة المنورة 03 رمضان 1444 هـ الموافق 25 مارس 2023 م واس

وثَّقَت عدسة "واس" ارتباطَ زوَّار مسجد المصطفى - صلى الله عليه وسلم- باختلاف جنسياتهم بالقرآن الكريم، وتنافس حناجرهم على ترتيله في صورة روحانية وإيمانية.

جاء ذلك بعد صدور موافقةِ خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ على تزويد المسجد الحرام والمسجد النبوي، بـ١٥٠ ألف نسخةٍ من المصحف الشريف من طباعة مجمَّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

وهيَّأَت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف كلَّ ما يحتاجه الزائر من المصاحف وفق الأماكن المخصصة؛ لتصبح في متناول أيدي الزوَّار، بلغات مختلفة؛ منها الأوردية، والفرنسية، والأندونيسية، والتركية، والصينية، والصومالية، والمليبارية, والتايلندية، والأسبانية، والبوسنية، الألبانية، والهوسا، وغيرها.

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