السعودية اليوم /دولةُ رئيسِ وزراء ماليزيا يزورُ المسجدَ النبوي



المدينة المنورة02 رمضان 1444 هـ الموافق 24 مارس 2023 م واس

زارَ دولةُ رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، المسجدَ النبويَّ الشريفَ اليوم، حيث أدى الصلاة فيه, وتشرَّف بالسلام على الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في استقبال دولته لدى وصوله المسجد النبوي مساعد الرئيس العام للحوكمة والشؤون التطويرية بالمسجد النبوي فضيلة الدكتور نبيل اللحيدان، ومساعد قوة أمن الحرم العقيد هزاع مصلح المطيري،وعدد من المسؤولين.

// انتهى //

23:09ت م

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