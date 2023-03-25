شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي السعودي يتلقى أزمة جديدة من جانب الفيفا.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى مسئولو النادي الأهلي السعودي، صدمة كبرى خلال الساعات القليلة الماضية، من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

الأهلي ينتظر أزمة جديدة مع الفيفا

وكشف القانوني الرياضي أحمد الشيخي، على أن هناك عقوبة جديدة تنتظر النادي الأهلي، على خلفية القضية المرفوعة من البرازيلي دانكلير بيريرا، لاعب الفريق السابق، ضد النادي.

ونشر الشيخي رسالة، عبر الحساب الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، جاءت على النحو التالي..

"فيفا يقرر أن الأهلي فسخ عقد دانكلير دون سبب مشروع، ويلزمه بدفع 6.75 ملايين بالإضافة إلى 28 ألف تتكرر شهريًا

- فيفا يصدر قرارات منع تسجيل جديدة بسبب عدم الالتزام، آخرها بخصوص قضية براديتش الذي كسب قضيته

-هي أزمة بالفعل وأتمنى أن يتجاوزها النادي، بالتوفيق للكل".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد قرر منع الأهلي من التعاقدات لفترتي تسجيل (صيف 2023، شتاء 2024)، على خلفية كثرة القضايا الدولية المرفوعة ضد النادي.

