شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة السعودية القادمة ضد بوليفيا والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد منتخب السعودية الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره منتخب بوليفيا، وذلك في المباراة الودية التي ستجمع بينهما خلال فترة التوقف الدولي الخاصة بشهر مارس الجاري.

توقيت مباراة السعودية القادمة

وكان قد خسر منتخب السعودية، بهدفين مقابل هدف أمام نظيره منتخب فنزويلا، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الجمعة الموافق الرابع عشر من شهر مارس الجاري.

ويلتقي منتخب السعودية، مع نظيره منتخب بوليفيا، مساء يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 28 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتقام أحداث مباراة السعودية ضد نظيره منتخب بوليفيا، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل كما هو الحالي في المباراة أمام فنزويلا.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد منتخب بوليفيا

وتنقل أحداث مباراة السعودية ضد نظيره منتخب بوليفيا، الودية القادمة عبر شاشة قنوات إس إس سي سبورت الرياضية السعودية، التي تعد الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباريات المنتخب السعودي.