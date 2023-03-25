شكرا لقرائتكم خبر عن الخليفي يوجه صدمة كبرى للهلال السعودي.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صدمة قوية لعشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، خلال الفترة الأخيرة بشأن إمكانية انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للزعيم بالفترة القادمة.

الخليفي يكشف حقيقة إنتقال ميسي للهلال

وتحدث ناصر الخليفي، عن إمكانية رحيل ليونيل ميسي عن صفوف الفريق الباريسي خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال تصريحات له منذ قليل.

قال ناصر الخليفي في تصريحات صحفية: نحن نعمل للحفاظ على مبابي، ميسي وراموس، سنحلل ما سنقوم به وكيف يمكننا ان نواصل بالتقدم للاتفاق معهم للبقاء دائما، وبعيدا عن هذا الثلاثي علينا التركيز على مواهب النادي الشابة.

وعن الخروج من دوري الأبطال، قال: استادنا ليس ملعبنا، إذا اردنا الاستمرار بالتطور علينا ايجاد ملعب يكون ملكنا، إنه ليس سر يجب ان نجد ملعب كبير لنا، الأندية الكبرى لديها ملاعب بسعة 70 أو 80 الف، وبالنسبة لنا سيكون استثمار ممتاز.

ويرى ناصر الخليفي أن أحد أسباب الفشل الأوروبي هو ملعب الفريق، الذي يراه بأنه غير مخصص للنادي وليس كبير مثل الأندية الكبرى في أوروبا.

وقد شهدت الفترة الماضية، اهتماما كبيرا من نادي الهلال السعودي للتعاقد مع ليونيل ميسي في الميركاتو الصيفي المقبل.

