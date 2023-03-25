شكرا لقرائتكم المدني: أتربة مثارة على مكة المكرمة حتى مساء السبت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نبهت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم السبت، لاحتمالية أتربة مثارة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة الـ 5 مساءً، وذلك بناءً على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد.

وأوضحت الدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن الأتربة المثارة تشمل (جدة، الجموم، العاصمة المقدسة، بحرة، خليص)، والتي من المتوقع أن تبدأ من الساعة الـ 8 صباحًا حتى الـ 5 مساءً.

تنبيهات

ودعت الدفاع المدني الجميع عند هبوب الرياح والعواصف الرملية، إلى البقاء في مكان آمن وعدم الخروج إلا للضرورة، كما حذرت من المرور بجانب الأعمدة والأجسام المعلقة كاللوحات وغيرها.

طقس مكة المكرمة

ومن جانبه، توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم، رياحًا نشطة وسحبًا رعدية على منطقة مكة المكرمة، تشمل كامل محافظات ميسان، يصاحبها تدنٍّ في مستوى الرؤية، ويتوقع أن تستمر حتى الـ 7 مساءً.