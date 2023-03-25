شكرا لقرائتكم مشاهد من صلاة تراويح ليلة 3 رمضان في المسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نشرت رئاسة شؤون الحرمين مشاهد من صلاة تراويح ثالث ليلة من شهر رمضان من المسجد النبوي، والتي شهدت أعدادًا غفيرة من المصلين وهم يؤدون الصلوات في أجواء روحانية ومنظومة أمنية متكاملة سخرتها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين.

ونشرت شؤون الحرمين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” صورًا لصلاة التراويح والتي شهدت أعدادًا كبيرة من المصلين.

توافد المصلين

توافدت أعداد المصلين منذ وقت باكر لأداء الصلاة في المسجد النبوي، وذلك لأداء صلاة التراويح وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات التي ساهمت في إتمام المناسك بكل يسر وسهولة، حيث استعدت الرئاسة بتجهيز المصليات وتخصيص المسارات وتنظيم الإدارات العاملة ليؤدي المصلون صلاتهم في أجواء آمنة وصحية تمكنهم من أداء صلواتهم بكل يسر وسهولة.