شكرا لقرائتكم متسابق أمريكي يسافر من هوليوود للرياض للمشاركة في عطر الكلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ضمن حلقة اليوم من برنامج “عطر الكلام”، إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه، شارك في فئة التلاوة بمسابقة القرآن والأذان العالمية كاتب السيناريوهات السينمائية والتلفزيونية في هوليوود المتسابق الأمريكي من أصل فلسطيني ياسر عمر شاهين الذي أمتع المشاهدين بثراء صوتي شد أسماعهم بألوان مختلفة من الأداء المميز والمعاني القرآنية البديعة.

قدراته الفنية

ويقول شاهين: حياتي امتزجت ما بين حفظ القرآن وتلاوته وبين كتابة السيناريو في أروقة هوليوود، حيث أشرفت على إنتاج أكثر من 130 برنامجًا، وإنتاج 14 فيلمًا وثائقيًّا، وساهمت في عدد من البرامج على قنوات تلفزيونية للدول العربية والإسلامية.

وجد شاهين نفسه في العمل الأكاديمي، فعمل عضوًا بهيئة التدريس بجامعة سان هوزيه في كاليفورنيا، وشارك في عدد من المنافسات التي قادته للوصول إلى برنامج “عطر الكلام”؛ ليصبح ضمن الأصوات القرآنية العالمية التي ترسم الجمال في رمضان لمشاهدي البرنامج على شاشة mbc1، ومنصة شاهد الرقمية.

خبرات عالمية

وبفضل خياله العظيم “وفقًا لاعتقادات أساتذته”، زاحم ياسر السينمائيين في تخصصاهم المفضلة، وحضر في المجالات التي غاب عنها كثير من الأمريكيين ذوي الأصول العربية، فاكتسب عددًا من الخبرات العالمية، التي أصبحت جزءًا من حياته التي ملأ جزءًا غير يسير منها بتعليم أبناء المسلمين آيات القرآن وأحكام التجويد في مساجد دالاس بتكساس.

ويمثل “عطر الكلام” واحدًا من أبرز البرامج التلفزيونية الرمضانية، لما يتميز به من جمع ألفاظ الوحي، وبلاغ الصلاة الذي يرفع بأندى الأصوات وأكثرها جمالًا على مستوى العالم، في حين تهدف المسابقة إلى تسليط الضوء على الأصوات المتميزة في قراءة القرآن ورفع الأذان، والإسهام في تحسين أداء المتسابقين والمشاهدين.