شكرا لقرائتكم تخصيص مواقف للمركبات في مداخل العاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت المديرية العامة لإدارة المرور، اليوم الجمعة، عن تخصيص مواقف للمركبات في مداخل العاصمة المقدسة، حيث تم تهيئة 5 مواقف لضمان انسيابية الحركة المرورية خلال شهر رمضان.

وأوضحت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنها قامت بتخصيص مواقف للمركبات في مداخل العاصمة المقدسة والتنقل عبر وسائل النقل العام.

ونشرت المرور صورًا للمواقف المخصصة للمركبات.