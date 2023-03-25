شكرا لقرائتكم 40 متطوعًا يقدمون الإفطار لـ 1200 صائم بمخيمات طريق الشمال برفحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أسهم أكثر من 40 متطوعًا في إثراء العمل التطوعي والاجتماعي من خلال توزيع وجبات الإفطار على أكثر من 1200 صائمٍ من جنسيات مختلفة، إضافة للمسافرين عبر طريق الشمال الدولي، وذلك في مخيمات جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات التي أقامتها بمحاذاة الطريق الدولي المار بمحافظة رفحاء، حيث يحتوي المخيم على أكثر من 200 سفرة.

مشاركة تطوعية

وأكد عددٌ من المتطوعين لـ”واس” أن مشاركتهم تأتي لكسب الأجر والمثوبة وخلق روح التعاون بين أفراد المجتمع، مشيرين إلى أنها لحظات سعيدة عندما يُقدِّم أحدهم وجبات الإفطار للصائمين مع ابتسامة تعلو وجوههم مرددين عبارة: “تقبَّل الله منَّا ومنكم”؛ مما يكون له أثر كبير في إطار الترابط الاجتماعي والنسيج الوطني والديني.