شكرا لقرائتكم جهود نسائية مُكثفة بالمسجد الحرام في أول جمعة من رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - سخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كافة كوادرها البشرية، ووسائلها التقنية في سبيل تقديم أرقى الخدمات بجودة عالية وكفاءة مثلى لقاصدي وقاصدات البيت الحرام، حيثُ استقبلت الكوادر النسائية قاصدات المسجد الحرام في أول جمعة من الشهر الفضيل، وسط منظومة متكاملة من الخدمات. حيث عمدت الوكالات النسائية بالمسجد الحرام اليوم إلى تجهيز المصليات وتخصيص المسارات وتنظيم الإدارات والوحدات وتكثيف جهودها بالعمل جنبًا إلى جنب، ليتمكن قاصدات بيت الله الحرام من أداء العبادات والنسك بكل يسرٍ وسهولة في أجواء آمنة مفعمة بالروحانية والطمأنينة.

قيادات نسائية

وفي هذا الصدد التقى مركز الأخبار النسائي بعددٍ من القيادات النسائية بالوكالات للاطلاع على أبرز الخدمات التي قُدمت لقاصدات بيت الله الحرام.

وأشارت الوكيل المساعد للشؤون الخدمية والميدانية النسائية، الأستاذة وضحة بنت عبدالرحمن عسيري، إلى الجاهزية من النواحي الميدانية، مشيرة إلى أنه تم تخصيص (22) بابًا لاستقبال القاصدات وتهيئةُ (68) مصلى نسائيًّا داخل وخارج المسجد الحرام، كما تم إتاحة وتهيئة (11) دورة مياه نسائية بالساحات المحيطة بالمسجد الحرام و(7) مجمعات يتم غسلها (7) مرات يوميًّا.

إجراءات التعقيم

أما فيما يتعلق بإجراءات التعقيم والنظافة أكدت على الالتزام بها، وتوافرها حيث جرى تعقيم الأرضيات وتعطير السجاد داخل المصليات النسائية (4) مرات يوميًّا، وغسل (11) دورة مياه نسائية (9) مرات يوميًّا و(5) مواضئ يتم غسلها (8) مرات يوميًّا، كذلك تم تزويد المصليات النسائية بعدد (1354) حافظة ماء زمزم لتلبية احتياجات القاصدات.

وفيما يخص الخطة التشغيلية للوكالة المساعدة للتفويج وإدارة الحشود، أوضحت سعادة الوكيل المساعد للتفويج وإدارة الحشود النسائية سلمى بنت منيع اللهيبي، عمل المنسوبات والمهام الموكلة لهن، قائلة: يتم تسليم واستلام المهام وفتح المصليات وتفويج المعتمرات نحو صحن المطاف وتمكينهن من أداء مناسكهن بكل يسر وسهولة، ومتابعة سير عمل المنسوبات وأداء المهام بصورة منظمة ودقيقة، كما يتم تفويج القاصدات نحو جميع المصليات النسائية داخل المسجد الحرام لاستيعاب أكبر عدد من المصليات.

أبرز الخدمات

أما عن أبرز خدمات الوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية المقدمة في أول جمعة من شهر رمضان المبارك، تحدثت الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية هيفاء بنت إبراهيم هوساوي، قائلة: قدمت الوكالة العديد من الخدمات في يوم الجمعة بكل مهنية واحترافية، ومن أبرزها: تصحيح صفة الوضوء والصلاة وتذكيرهن بصفة صلاة الجنازة، وسنن الجمعة، ونشر الباركودات الخاصة بالإفتاء وإصدارات الرئاسة، للاستفادة منها والعمل على إتمام الصفوف وتفعيلِ حلقاتٍ قرآنيةٍ لمختلفِ الفئاتِ من ضيوفِ الرحمن، مع تعليم القاصداتِ التلاوةَ الصحيحةَ والتجويدِ وإعانتَهُن على تحسِينِها وإتقانِها ومراجعةِ الحفظِ لهن على يدِ نخبةٍ من الكفاءاتِ الحافظةِ لكتابِ اللهِ- عز وجل-، إضافةً إلى الاهتمامِ بالقاصداتِ من ذوي الإعاقةِ وكبيراتِ السن؛ بتقديمِ الأنشطةِ والبرامجِ التي تلائمهن، كما تم تزويد المصليات بالأعداد الكافية والأحجام المتنوعة من المصاحف والتفاسير ومصاحف تراجم معاني كلمات القرآن الكريم بعدة لغات، وكذلك المصاحف المخصصة للمكفوفات بلغة (برايل) داخل المصليات المخصصة للأشخاص ذوات الإعاقة.

لغات مختلفة

كما أوضحت الوكيل المساعد للغات والترجمة النسائية الأستاذة دلال بنت عبدالعزيز فلاتة، في تصريحها بأن الوكالة المساعدة للغات والترجمة استقبلت أول جمعة من شهر رمضان المبارك بتقديم الخدمات للقاصدات بلغات مختلفة، وتفعيل جملة من المبادرات والبرامج، من أبرزها مبادرة (بلغتكم) والتي فُعلت داخل الأروقة النسائية عن طريق توزيع الباركود الخاص بمنصة منارة الحرمين القائمة على ترجمة الخطبة وكذلك توزيع السماعات الخاصة بالمبادرة والتي تساعد القاصدة على سماع الخطبة مترجمة بلغتها، بالإضافة إلى تفعيل مبادرة (قيم رمضانية) ببرنامجها (قناديل الرحمة) والذي يُعنى ببيان ثمرات الصيام في شهر رمضان المبارك، وبيان الأخطاء الشائعة التي ينبغي تجنب الوقوع فيها، وذلك باللغات (الإنجليزية- الأوردية- التركية- الأوزبكية- الفارسية- الفرنسية، وغيرها)، منوهة إلى استمرارية الخدمات الأساسية المقدمة من قِبل الإدارة العامة للغات والترجمة.

وتشرف عليه وكيل الرئيس العام للشؤون النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي، والتي تتابع عن كثب سير الأعمال وتصدر توجيهاتها بما تقتضيه مصلحة العمل.

والوكالة بدورها تثمن دائمًا الدعم السخي واللامحدود من قِبَل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الذي يؤكد حرصه على تطور مستوى الخدمات المقدمة بما يسهم في تحقيق الإنجازات المنشودة والمواتية لتطلعات القيادة الرشيدة تجاه ضيوف الرحمن.