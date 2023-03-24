السعودية اليوم / انطلاق المبادرة الرمضانية "أجاويد" في محافظة أحد رفيدة



أبها 02رمضان 1444 هـ الموافق 24 مارس 2023 م واس

انطلقت مساء اليوم في محافظة أحد رفيدة ، فعاليات المبادرة الرمضانية "أجاويد" التي وجه بتنفيذها خلال شهر رمضان المبارك سمو أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، في ثلاثةِ مساراتٍ متنوعة، تستهدف جميع أطياف المجتمع المحلي.

وأكد محافظ أحد رفيدة المكلف عمر تومان مشاركة الجهات الحكومية بالتعاون مع المجتمع المحلي ، لتفعيل المبادرة وفق توجيهات سمو أمير منطقة عسير، وحرصه على التعاون مع المجتمع المحلي لإحياء ليالي "أجاويد" خلال شهر رمضان المبارك، وقال أن مبادرة "أجاويد" تأتي تماشيًا مع إستراتيجية تطوير منطقة عسير، في محور "الإنسان"، بمشاركة الأفراد ومجموعات التطوع والجهات الحكومية والخاصة والأهلية في المحافظة، بدوره أكد رئيس البلدية المهندس حسن مضواح القحطاني أن المبادرة تهدف إلى رفع جودة الأنشطة والفعاليات في رمضان، واستنهاض الهمم نحو خدمة المجتمع ودفع عجلة التنمية، ووضع برامج رمضان على جادة طريق إستراتيجية "قمم وشيم".

وقال أن البلدية أكملت استعداداتها للمشاركة الفاعلة في تفعيل هذه المبادرة لدورها المجتمعي الكبير من خلال المشاركة في إحياء الأنشطة الرمضانية، واستنهاض همم الشباب وتقديم ما لديهم من مبادرات وأفكار لخدمة مجتمعهم وإحياء تراثهم.

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23:45ت م

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