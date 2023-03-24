السعودية اليوم / دخول تخصصات في جامعة الجوف ضمن تصنيف QS العالمي 2023



سكاكا 02 رمضان 1444 هـ الموافق 24 مارس 2023 م واس

شهد تصنيف QS العالمي للتخصصات للعام 2023م دخول 5 تخصصات من جامعة الجوف، امتدادًا لتميز الجامعة في عدد من التصنيفات الدولية المرموقة؛ نظير تميزها في مجال التعليم والبحث العلمي والجودة والاعتماد الأكاديمي.

وثمَّن رئيس الجامعة الدكتور محمد الشايع, الجهودَ المبذولةَ التي أسهمت في تقدم الجامعة في العديد من التصنيفات, موضحًا أن هذه الإنجازات تأتي في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع التعليم من القيادة - أيدها الله- منوهًا بمتابعة وتوجيه سموِّ أميرِ منطقة الجوف ومعالي وزير التعليم.

وأكد الدكتور الشايع، مضي الجامعة نحو تعزيز هذه المكتسبات والسعي نحو تحقيق مكتسبات أكبر؛ بهدف تحقيق رؤية المملكة 2030 في قطاع التعليم.

ودخلت تخصصات الصيدلة وعلوم الأدوية والطب والكيمياء والأحياء وعلوم الحاسب ونظم المعلومات التصنيف الدولي وللمرة الأولى في تاريخها.

واحتل تخصص الصيدلة وعلوم الأدوية المرتبة 201-250 عالميًّا والثالث محليًّا، وتخصص الطب 551-600 عالميًّا والسادس محليًّا، وتخصص الكيمياء 601-630 عالميًّا والسادس محليًّا، وتخصص الأحياء 601-650 عالميًّا والرابع محليًّا، فيما احتل تخصص علوم الحاسب ونظم المعلومات المرتبة 651-680 عالميًّا والتاسع محليًّا.

// انتهى //

23:34ت م

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