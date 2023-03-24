السعودية اليوم / سفير المملكة لدى لبنان يقيم مأدبة إفطار لمفتي الجمهورية ومفتي المناطق وعدد من رجال الدين والعلماء اللبنانيين



بيروت 02 رمضان 1444 هـ الموافق 24 مارس 2023 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، اليوم، مأدبة إفطار رمضانية، على شرف مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور عبد اللطيف دريان، ومفتي المناطق اللبنانية، إضافة إلى عدد من رجال الدين والعلماء اللبنانيين.

وخلال المأدبة، هنأ السفير بخاري الحضور بحلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله عز وجل أن يُعيد هذه الأيام المباركة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليُمن والبركات.

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23:01ت م

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