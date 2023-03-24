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مودريتش يكشف حقيقة اقتراب الرحيل عن ريال مدريد والانضمام للنصر السعودي

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محمد الفلاح - قام لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، بالكشف حقيقة اقترابه الرحيل عن الفريق الإسباني، واقترابه الانضمام لصفوف النصر السعودي.

وسوف ينتهي عقد لوكا مودريتش مع ريال مدريد، في نهاية صيف 2023، ولم يتوصل اللاعب لاتفاق حتى الآن من أجل تجديد تعاقده.

وتواجدت العديد من التقارير، التي أشارت أن مودريتش اقترب من الرحيل عن صفوف ريال مدريد في الصيف، كما أن النصر السعودي يرغب في ضم اللاعب بجانب .

ونشرت شبكة "يورو سبورت" تصريحات لـ مودريتش: أمنيتي معروفة، البقاء في ريال مدريد، أنا أؤمن وآمل أن يحدث ذلك.

وتابع: الباقي مجرد افتراضات وشائعات، أكرر للمرة المائة، آمل وأعتقد أنني سأبقى في ريال مدريد.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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