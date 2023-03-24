شكرا لقرائتكم خبر عن مودريتش يكشف حقيقة اقتراب الرحيل عن ريال مدريد والانضمام للنصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، بالكشف حقيقة اقترابه الرحيل عن الفريق الإسباني، واقترابه الانضمام لصفوف النصر السعودي.

وسوف ينتهي عقد لوكا مودريتش مع ريال مدريد، في نهاية صيف 2023، ولم يتوصل اللاعب لاتفاق حتى الآن من أجل تجديد تعاقده.

وتواجدت العديد من التقارير، التي أشارت أن مودريتش اقترب من الرحيل عن صفوف ريال مدريد في الصيف، كما أن النصر السعودي يرغب في ضم اللاعب بجانب كريستيانو رونالدو.

ونشرت شبكة "يورو سبورت" تصريحات لـ مودريتش: أمنيتي معروفة، البقاء في ريال مدريد، أنا أؤمن وآمل أن يحدث ذلك.

وتابع: الباقي مجرد افتراضات وشائعات، أكرر للمرة المائة، آمل وأعتقد أنني سأبقى في ريال مدريد.