استكمال الطريق الدائري الثالث بمكة إلى شارع الحج

افتتح مع غرة شهر رمضان المبارك الجزء المتبقي من أعمال الطريق الدائري الثالث المؤدي إلى طريق شارع الحج والبالغ طوله 5 كيلومترات على أن يتم استكمال الأعمال المتبقية للطريق خلال الفترة القادمة. وكذلك مسار الطريق من بعد كبري طريق المدينة إلى طريق شارع الحج الأمر الذي يسهم في فك الاختناقات المرورية التي تتواجد في شارع الجزائر وشارع الحج والصناعية القديمة حيث يقوم هذا الطريق بالربط مباشرة بطريق شارع الحج مع وجود مخارج تنفذ على الميادين والطرق المؤدية لأحياء ذاخر والخنساء.



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