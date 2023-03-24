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السعودية اليوم / السلطات المصرية تغلق ميناء نويبع البحري

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القاهرة 02 رمضان 1444 هـ الموافق 24 مارس 2023 م واس
أغلقت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم، ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء؛ نظرًا للأحوال الجوية وشدة الرياح.
وأكدت الهيئة في بيان لها، أنه تم إيقاف الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية كافة؛ حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية، والممتلكات الخاصة والعامة.
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22:15ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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