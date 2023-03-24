السعودية اليوم / السلطات المصرية تغلق ميناء نويبع البحري



القاهرة 02 رمضان 1444 هـ الموافق 24 مارس 2023 م واس

أغلقت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم، ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء؛ نظرًا للأحوال الجوية وشدة الرياح.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أنه تم إيقاف الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية كافة؛ حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية، والممتلكات الخاصة والعامة.

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22:15ت م

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