السعودية اليوم / "الأرصاد" أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة المدينة



المدينة المنورة 02 رمضان 1444 هـ الموافق 24 مارس 2023 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس ليوم غد بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله – تضمن أمطار من خفيفة إلى متوسطة, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تشمل بدر ووداي الفرع، حيث يبدأ تأثيرها من يوم غد السبت من الساعة 11 صباحاً وتستمر حتى الساعة العاشرة من مساء السبت.

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20:48ت م

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