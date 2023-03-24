السعودية اليوم / مركز "ترميم" يحصل على شهادتي الآيزو في إدارة الجودة والصحة والسلامة المهنية



الرياض 02 رمضان 1444 هـ الموافق 24 مارس 2023 م واس

حصل مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية "ترميم" التابع لدارة الملك عبدالعزيز على شهادة الآيزو في إدارة الجودة (ISO 9001) وشهادة الآيزو في الصحة والسلامة المهنية (ISO 45001).

وقد تسلم الشهادتين اليوم الاثنين 28 شعبان 1444هـ (20 مارس 2023م) سعادة الرئيس التنفيذي لدارة الملك عبدالعزيز الأستاذ تركي بن محمد الشويعر من رئيس تطوير الأعمال في شركة إنترتك (Intertek) المانحة لشهادات الآيزو هشام عباس .

واستحق مركز (ترميم) شهادة نظام (ISO 9001) من خلال تجويده للإجراءات الفنية اليومية داخل المركز، والالتزام بخطوات عمل ثابتة مع التقييم والتحسين المستمر لمنتجاته التي يقدمها من خلال التعقيم، والترميم، والتصوير الرقمي، الميكروفيلم، والتجليد، وتحقيق رضا العملاء من المؤسسات والأفراد، وقد حصل المركز على الشهادة سابقاً في العام 2019.

ويعد نظام (ISO 9001) من أكثر معايير إدارة الجودة انتشارًا في العالم، حيث توضح هذه المعايير الطرق التي يمكن من خلالها الارتقاء بالخدمات، وتساعد على مراقبة مستوى الجودة، وإدارة العمليات للجهات الحاصلة عليها.

كما استحق المركز شهادة نظام (ISO 45001) لأنظمة الصحة والسلامة المهنية بناءً على الالتزام بالمعايير الدولية ومن خلال تطبيق أنظمة وقوانين الصحة والسلامة لمنسوبيه.

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20:46ت م

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