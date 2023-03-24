

مكة المكرمة 2 رمضان 1444 هـ الموافق 24 مارس 2023 م واس

واصلت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة ببلدية المعابدة الفرعية‬ تنفيذ حملة على الظواهر السلبية والمباسط المخالفة، مما أسفر عنها ضبط 1650 كجم من الخضراوات والفواكه، و 780 كجم من الخردوات والملابس و 65 عبوة سوبيا، حيث تم إتخاذ اللازم حيالها، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين.

كما أزالت ‫الإدارة العامة لشؤون الخدمات‬ ‏بوكالة البلديات بالأمانة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتعديات وبمشاركة لجنة المزارع، عدداً من المزارع المخالفة للأنظمة والتعليمات، والتي تُسقى بمياه الصرف الصحي، وتقدّر مساحتها بـ 8 آلاف متر مربع، والتي تم إزالتها إزالة كُلية.

وأكدت الأمانة أهمية تعاون المواطنين بالإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي، حيث أن ذلك يُسهم بشكل كبير في أنسنة المدن، لتحقيق برامج جودة الحياة ضمن تطلعات رؤية

// انتهى //

20:34ت م

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مكة المكرمة 2 رمضان 1444 هـ الموافق 24 مارس 2023 م واسواصلت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة ببلدية المعابدة الفرعية‬ تنفيذ حملة على الظواهر السلبية والمباسط المخالفة، مما أسفر عنها ضبط 1650 كجم من الخضراوات والفواكه، و 780 كجم من الخردوات والملابس و 65 عبوة سوبيا، حيث تم إتخاذ اللازم حيالها، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين.كما أزالت ‫الإدارة العامة لشؤون الخدمات‬ ‏بوكالة البلديات بالأمانة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتعديات وبمشاركة لجنة المزارع، عدداً من المزارع المخالفة للأنظمة والتعليمات، والتي تُسقى بمياه الصرف الصحي، وتقدّر مساحتها بـ 8 آلاف متر مربع، والتي تم إزالتها إزالة كُلية.وأكدت الأمانة أهمية تعاون المواطنين بالإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي، حيث أن ذلك يُسهم بشكل كبير في أنسنة المدن، لتحقيق برامج جودة الحياة ضمن تطلعات رؤية السعودية 2030.// انتهى //20:34ت م0110

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "أمانة العاصمة المقدسة" تضبط كميات من المباسط المخالفة وتُزيل 8 آلاف متر من المزارع المسقية بمياه الصرف الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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