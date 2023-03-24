السعودية اليوم / إصابات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية



القدس المحتلة 02 رمضان 1444 هـ الموافق 24 مارس 2023 م واس

أصيب خمسة فلسطينيين ومتضامن اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني وقوع ست إصابات بجروح، والعشرات بحالات اختناق، خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

من جانبها أكدت هيئة مقاومة الاستيطان والجدار ، أن قوات الاحتلال قامت بإغلاق مداخل مدينة قلقيلية بالكامل .

في مدينة القدس ، أفادت وزارة الأوقاف الفلسطينية أن أكثر من 100 ألف فلسطيني أدوا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك، رغم الإجراءات التي وضعتها قوات الاحتلال المكثفة والتي فرضتها على مدينة القدس، بهدف عرقلة وصول الفلسطينيين للصلاة في الأقصى.

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19:32ت م

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