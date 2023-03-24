السعودية اليوم / الأمن الباكستاني يعتقل خمسة إرهابيين



إسلام آباد 02 رمضان 1444 هـ الموافق 24 مارس 2023 م واس

اعتقلت الشرطة الباكستانية اليوم خمسة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عمليات نفذتها في إقليم البنجاب الشرقي.

وأوضح الشرطة بيان اليوم أن وحدة مكافحة الإرهاب نفذت عمليات مستهدفة في مدينتي كوجرانوالة وديرة غازي خان، واعتقلت خمسة إرهابيين، وصادرت من حوزتهم أسلحة ومتفجرات ومواد تستخدم في صناعة السترات الناسفة .

وأضاف أنهم توصلوا إلى الإرهابيين الخمسة من معلومات حصلوا عليها من التحقيق مع معتقلين سابقين.

كما أوضح البيان أن وحدة مكافحة الإرهاب نفذت 420 عملية مستهدفة ضد العناصر الإرهابية خلال الأسبوع الماضي، في أنحاء مختلفة من إقليم البنجاب، واعتقلت 66 شخصاً من العناصر المشتبه بها، وتم التعامل معها وفقاً للقانون.

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19:32ت م

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