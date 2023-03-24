بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ومالاوي يلا شوت yallashoot.. مشاهدة مصر ضد مالاوي هدف محمد صلاح العالمي اليوم

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محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة العربية والمصرية في معرفة مشاهدة مباراة مصر ومالاوي والمقرر لها اليوم الجمعة الموافق الرابع والعشرين من شهر مارس الجاري ضمن فعاليات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ومالاوي

ويسعى منتخب مصر في تلك المباراة من تحقيق الفوز والانتصار واقتناص الثلاثة نقاط تحت قيادة المدير الفني روي فيتوريا.

ويدخل منتخب مصر في هذه المباراة بالقوة الضاربة حيث جاءت تشكيل المنتخب على النحو التالى:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد هاني - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمد حمدي

في خط الوسط: محمود حمادة - طارق حامد - أحمد سيد زيزو

في خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - مصطفى محمد

وعلى دكة البدلاء كلًا من: أحمد الشناوي - محمد صبحي - هشام صلاح - أحمد فتوح - علي جبر - إمام عاشور - مروان عطية - حمدي فتحي - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا، أحمد عبد القادر - مصطفى فتحي.

وتنطلق مباراة مصر ومالاوي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.