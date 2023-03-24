شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مصر الرسمي لمواجهة مالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدير الفني روي فيتوريا تشكيل مصر الرسمي لمواجهة مالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي ستقام بعد قليل على ملعب الدفاع الجوي.

تشكيل مصر الرسمي

ويقود هجوم منتخب مصر في مباراة اليوم ضد مالاوي النجم محمد صلاح في مركز الهجوم بجواره مصطفي محمد وعمر مرموش بينما يأتي على مقاعد البدلاء محمود كهربا وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالى:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد هاني - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمد حمدي

في خط الوسط: محمود حمادة - طارق حامد - أحمد سيد زيزو

في خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - مصطفى محمد

وعلى دكة البدلاء كلًا من: أحمد الشناوي - محمد صبحي - هشام صلاح - أحمد فتوح - علي جبر - إمام عاشور - مروان عطية - حمدي فتحي - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا، أحمد عبد القادر - مصطفى فتحي.

وتنطلق مباراة مصر ومالاوي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.