شكرا لقرائتكم خبر عن ماركا تكشف اقتراب ثنائي ريال مدريد من الدوري السعودي وموقف ميسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد خوسيه فيليكس دياز رئيس تحرير صحيفة "ماركا الإسبانية"، أن لوكا مودريتش وإيدين هازارد من أقرب اللاعبين المتوقع رحيلهم للدوري السعودي.

وقال دياز في تصريحات لبرنامج ملعب SBC السعودية "مودريتش سيأتي إلى الدوري السعودي في صيف 2023 أو 2024، كونه يرغب في إنهاء مسيرته بالمملكة".

وتابع "إذا حصل هازارد على عرض سعودي، ستتكفل إدارة ريال مدريد بحجز طائرة خاصة للنجم البلجيكي من أجل الرحيل".

وأضاف "الشكوك كبيرة حول تجديد عقد ميسي مع باريس، كون برشلونة دخل في مفاوضات مع اللاعب، كما أن والد البرغوث تواجد في السعودية".

واستطرد "نسبة تواجد ميسي في الدوري السعودي تصل إلى 50%، اللاعب لا يريد العودة للبارسا وعلاقته سيئة برئيس النادي خوان لابورتا".

وأشار: "لا يمكن لأحد نفي تطور الدوري السعودي، ميسي يفكر في القدوم للمملكة، ولا شك أن منافسة الهلال لريال مدريد توضح حجم التنافسية في دوري روشن".

وأوضح "النظرة تغيرت تجاه الدوري السعودي، ولعل قدوم كريستيانو رونالدو وجه عيون العالم لكرة القدم في المملكة العربية السعودية".

واختتم "بنزيما حصل على عرض سعودي كبير، لكنه لم يحدد وجهته المقبلة حتى الآن، كما أن النصر تواصل مع راموس، ومن الصعب استغناء باريس عن خدمات نيمار".