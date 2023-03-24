شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تشكيل السعودية الرسمي لمواجهة فنزويلا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد على تشكيل منتخب السعودية الرسمي لمواجهة منتخب فنزويلا الأول لكرة القدم في المواجهة التي ستقام اليوم الجمعة الموافق الرابع والعشرين من شهر مارس الجارى وديًا على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل.

مباراة السعودية وفنزويلا

وتنطلق مباراة السعودية وفنزويلا اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي الحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وهذه هي المباراة الأولى للمنتخب السعودي، منذ انتهاء بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة نظيره منتخب فنزويلا، مساء اليوم الجمعة، في مباراة ودية.

تشكيل السعودية الرسمي لمواجهة فنزويلا

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: أحمد شراحيلي – متعب الحربي– علي البليهي – سعود عبد الحميد

خط الوسط: محمد كنو – حسين القحطاني – عبد الرحمن غريب

خط الهجوم: سالم الدوسري – هارون كمارا – فراس البريكان.

