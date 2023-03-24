شكرا لقرائتكم جهود إنسانية وأمنية يجسدها رجال الأمن بأروقة المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يقدم رجال القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام جهودا كبيرة لخدمة المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام خلال شهر رمضان المبارك حيث يقوم أفراد هذه القوة المنتشرين في المسجد الحرام وساحاته وأدواره وأروقة المسجد الحرام للحفاظ على الأمن ومساعدة المحتاجين وكبار السن فضلاً عن إرشاد بتسهيل حركتهم وتنقلهم.

ووثقت عدسة واس بعضاً من هذه الجهود التي تلقى تقديرا من قاصدي بيت الله الحرام بالدعاء بأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه لهم من أعمال أمنية وإنسانية.

خطة أمنية متكاملة

يذكر أن القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام أعدت خطة أمنية متكاملة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في المحور الأمني والمحور التنظيمي والمحور الإنساني وجميعها يتم العمل بها وفقًا للخطط المعدة كل في مهامه من خلال تكثيف الوجود الأمني الرسمي والسري لتوفير الأمن والطمأنينة للمعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام ومساعدتهم على أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة، من خلال المتابعة التقنية على مدار الساعة عبر الكاميرات المنتشرة في كل أدوار وساحات المسجد الحرام، وإدارة الحشود داخل المسجد الحرام وساحاته للمحافظة على انسيابية الحركة وتنظيم عمليات الدخول والخروج من وإلى الحرم المكي الشريف، وكذلك التأكد من خلو المشايات والمسارات المخصصة للمشاة من الجلوس، إضافة إلى تقديم الأعمال الإنسانية من إرشاد ومساعدة كبار السن والعجزة والمرضى وغيرهم.