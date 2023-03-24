شكرا لقرائتكم إقبال على الملبوسات التراثية للأطفال في رمضان بعرعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهدت الملبوسات التراثية المعروفة بـ “الجلابيات” إقبالاً لافتاً في شهر رمضان المبارك بمدينة عرعر وأصبحت محل أنظار الفتيات الصغيرات، حيث كان يقتصر ارتداؤها في السابق على النساء الكبيرات.

عادة رمضانية

وأوضحت عدد من الأمهات أن البنات الصغيرات في وقتنا الحالي يستحسن لبس الجلابيات التراثية التي تأتي على عدة موديلات ، مشيرات إلى أن لبس الصغيرات للجلابيات أصبحت عادةً رمضانية جميلة لإظهار الفرح والسرور بدخول شهر الخير.

إقبال ملحوظ

وأكدت صاحبات محلات الجلابيات بعرعر أن هناك إقبالاً على شراء الجلابيات والفساتين التراثية وخاصة الفساتين التراثية للأطفال بشهر رمضان ، حيث تختلف أنواع الجلابيات فمنها ذات اللون الواحد المطرزة وهناك ذات اللونين المدمجين مع بعضهما.