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شكرا لقرائتكم أطعمة ينصح بتناولها في وجبة السحور لتجنب العطش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - يحتاج الجسم مع حلول شهر رمضان إلى تعويض نقص السوائل بالمشروبات والأطعمة الصحية ومنها:
- الموز أو التمر
تناول ثمرة من الموز أو التمر أو المشمش المجفف في السحور، فإن هذه الأطعمة غنية بالبوتاسيوم حيث يمنع الشعور بالعطش أثناء الصيام.
- عصير الليمون
يساعد تناول كوب من عصير الليمون أو النعناع أو شاي الأعشاب في السحور على تقليل الشعور بالعطش.
- عصير البطيخ
عصير البطيخ من أكثر المشروبات التي تمنع العطش لاحتوائه على نسبة كبيرة من الماء.
- الطماطم
الطماطم من الخضراوات التي تمنع العطش لذلك يفضل تناولها في السحور.
- الزبادي
تناول كوب من الزبادي أو اللبن الرائب في الإفطار أو السحور يساعد على الهضم ويمد الجسم بالطاقة.
- الفول
يوفر الطاقة للجسم لفترة طويلة بعد تناوله على السحور ويساعد على الشعور بالشبع ويمنع العطش.
- الخيار
يعتبر الخيار من الخضراوات الغنية بالمياه وتناوله يمنع الشعور بالعطش.
- التفاح
يحتوي على نسب عالية من الألياف والمياه، وغني بالمواد المغذية والدهون الصحية والفيتامينات.