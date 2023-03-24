شكرا لقرائتكم أطعمة ينصح بتناولها في وجبة السحور لتجنب العطش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يحتاج الجسم مع حلول شهر رمضان إلى تعويض نقص السوائل بالمشروبات والأطعمة الصحية ومنها:

الموز أو التمر

تناول ثمرة من الموز أو التمر أو المشمش المجفف في السحور، فإن هذه الأطعمة غنية بالبوتاسيوم حيث يمنع الشعور بالعطش أثناء الصيام.

عصير الليمون

يساعد تناول كوب من عصير الليمون أو النعناع أو شاي الأعشاب في السحور على تقليل الشعور بالعطش.

عصير البطيخ

عصير البطيخ من أكثر المشروبات التي تمنع العطش لاحتوائه على نسبة كبيرة من الماء.

الطماطم

الطماطم من الخضراوات التي تمنع العطش لذلك يفضل تناولها في السحور.

الزبادي

تناول كوب من الزبادي أو اللبن الرائب في الإفطار أو السحور يساعد على الهضم ويمد الجسم بالطاقة.

الفول

يوفر الطاقة للجسم لفترة طويلة بعد تناوله على السحور ويساعد على الشعور بالشبع ويمنع العطش.

الخيار

يعتبر الخيار من الخضراوات الغنية بالمياه وتناوله يمنع الشعور بالعطش.

التفاح

يحتوي على نسب عالية من الألياف والمياه، وغني بالمواد المغذية والدهون الصحية والفيتامينات.