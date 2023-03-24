شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وفنزويلا 24-3-2023 مباراة ودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يخوض المنتخب السعوي اليوم الجمعة، أول مواجهة له منذ مونديال "قطر 2022"، عندما يستقبل منتخب فنزويلا على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن مباريات الأجندة الدولية للفيفا.

والتقى "الأخضر" وفنزويلا مرة وحيدة كانت في حزيران/يونيو 2022، وانتهت بفوز فنزويلا بهدف نظيف.

ودخلت السعودية معسكرا بجدة يوم الإثنين الماضي، بمشاركة 26 لاعبا وقع عليهم اختيار المدرب الفرنسي هيرفي رينارد الذي ترشحه الصحف الفرنسية لتولي تدريب منتخب الديوك للسيدات.

وتضم قائمة الأخضر غالبية اللاعبين سواء الذين شاركوا في نهائيات كأس العالم الأخيرة في قطر (خرج من دور المجموعات) أو الذين شاركوا في تصفيات كأس العالم.

ويبرز في صفوف السعودية التي تخوض ودية ثانية في جدة الثلاثاء المقبل ضد بوليفيا، نخبة من اللاعبين على غرار الحارس محمد العويس وعبد الإله العمري وسعود عبد الحميد ومحمد كنو وسالم الدوسري وعبد الرحمن غريب وصالح الشهري، مع بعض الوجوه الجديدة.

ويسعى المنتخب السعودي للفوز بأول مباراة ودية بعد مشاركته في كأس العالم، ورد اعتباره من خسارته الودية السابقة، خصوصا أن المباراة تقام على أرضه وبين جماهيره.

ولن يلحق بمباراة الغد اللاعبان حسان تمبكتي الذي يواصل تدريباته الخاصة تحت إشراف الجهاز الطبي، كما أدى عبدالرحمن العبود تدريبات خاصة مع الجهاز الطبي.

في المقابل، أصطحب فيرناندو باتيستا المدير الفني لمنتخب فنزويلا معه 30 لاعبًا في إطار جولة آسيوية يواجه خلالها المنتخب السعودي اليوم، ومنتخب أوزبكستان يوم 28 مارس/آذار الجاري.

ويفتقد منتخب فنزويلا في مباراة الغد المهاجم سيرجيو كوردوفا، المتواجد مع المنتخب، لكنه مازال يتعافى من إصابة.

وأعلن الاتحاد السعودي تخصيص دخل مباراتي فنزويلا وبوليفيا لصالح عائلتي لاعبي المنتخب الراحلين يوسف السالم ومروان سالم.

وتوفي لاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق يوسف السالم، في شباط/فبراير الماضي عن 37 عامًا إثر مرض مفاجئ، بينما رحل حارس مرمى النصر والمنتخب مروان سالم في 13 آذار/مارس الحالي، عن عمر يناهز 64 عاما بعد صراع مع المرض.