السعودية اليوم / رئيس الوزراء الماليزي يصل المدينة المنورة



المدينة المنورة 02 رمضان 1444 هـ الموافق 24 مارس 2023 م واس

وصل دولة رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم إلى المدينة المنورة اليوم، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وعلى صاحبيه - رضوان الله عليهما - .

وكان في استقبال دولته لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة, وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد بن سعود الجهني, ومدير شرطة المنطقة اللواء مظلّي عبدالرحمن بن عبدالله المشحن, ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ, وعدداً من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

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17:43ت م

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