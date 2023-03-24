شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في التاريخ..منتخب السعودية للسيدات ضمن التصنيف العالمي للفيفا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح منتخب السعودية للسيدات لكرة القدم في الدخول في التصنيف العالمي لأول مرة في التاريخ لهذا الشهر لأول وذلك بعد سنتين من إقامة أول منتخب سعودي نسائي.

منتخب السعودية للسيدات يحتل المركز 171 عالميًا

وشهد التصنيف الجديد الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم، تواجد منتخب سيدات السعودية في المركز 171 من أصل 188 منتخبًا متواجدًا تحت راية الاتحاد الدولي لكرة القدم للسيدات.

إشادة الاتحاد الدولي بمنتخب السعودية للسيدات

ومن جانبه، نشر الاتحاد الدولي التصنيف الصادر مؤخرًا وعلق على تواجد المنتخب السعودي للسيدات لأول مرة قائلًا: "وهو مركز متأخر بعض الشيء مع الرأس الأخضر، ورغم ذلك فإنه يحق لهما الافتخار بتواجدهما ضمن التصنيف العالمي للسيدات للمرة الأولى في تاريخهما".

منتخب الولايات المتحدة يتصدر التصنيف العالمي للسيدات

يذكر أن منتخب الولايات المتحدة الأمريكية للسيدات تواجد بصدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم للسيدات وهو المنتخب صاحب لقب كأس العالم عام 2019 الذي أقيم بفرنسا.