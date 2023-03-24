شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة جديدة في الأهلي تُربك حسابات موسيماني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، بالعديد من الأزمات القوية خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بالحرمان من القيد لمدة فترتين متتاليتين.

إصابة نجم الأهلي بتمزق في أربطة المفصل

وتلقى المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، صدمة قوية خلال الساعات القليلة الماضية بعد أن تعرض اللاعب نايف كريري، مدافع الفريق لإصابة عضلية.

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة الرياضية، على أن كريري تعرض لتمزق في أربطة المفصل، وسيغيب عن الملاعب لمدة شهر ونصف.

وتشير التقارير إلى أن اللاعب سيخوض برنامج علاجي تأهيلي من أجل العوة إلى التدريبات الجماعية.

ويسعى الجنوب إفريقي بيستو موسيماني، المدير الفني الحالي للفريق إلى قيادة الأهلي للصعود من جديد إلى منافسات دوري روشن لكرة القدم.

موقف الأهلي من جدول ترتيب دوري يلو

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المركز الثاني من جدول ترتيب دوري يلو، برصيد 52 نقطة، بينما يتصدر الحزم المسابقة برصيد 53 نقطة.