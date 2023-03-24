شكرا لقرائتكم خبر عن أخر تطورات انتقال نجم ريال مدريد للنصر السعودي.. مفاجأة كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل مسئولو نادي النصر السعودي، العمل خلال الفترة الحالية على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات العالمية، من أجل تدعيم صفوفه والعودة إلى المنافسة مرة أخرى على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

موقف مودريتش من الانتقال إلى النصر

وكشفت تقارير صحفية على أن إدارة نادي النصر، مازالت تهتم بالتعاقد مع اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش، نجم خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد الإعلامي الرياضي خوسيه فيليكس دياز، رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، على موافقة مودريتش، على الانتقال إلى نادي النصر، بشكل رسمي.

وأشار دياز في تصريحات تلفزيونية، إلى أن النجم الكرواتي، ينتظر فقط تحديد "هل سيوقع مع العالمي في الميركاتو القادم أم صيف 2024".

وأوضح أن لوكا مودريتش، يريد تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، لمدة موسم رياضي واحد فقط، على أن ينتقل بعدها إلى النصر.

وأتم الإعلامي الرياضي، إذا لم يتوصل اللاعب، إلى اتفاق مع الفريق الملكي، لتجديد عقده سينتقل إلى النصر، في صيف العام الحالي.

