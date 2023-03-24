شكرا لقرائتكم خبر عن موقف راموس من الانتقال للنصر السعودي.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ارتبط اسم النجم الإسباني سيرجيو راموس، مدافع منتخب إسبانيا والفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بالانتقال إلى صفوف نادي النصر السعودي خلال الفترة المقبلة.

تطورات مفاوضات النصر مع راموس

وكشف خوسيه فيليكس، رئيس تحرير ماركا الإسبانية، عن وجود اتصالات رسمية بين إدارة النصر ووكيل اللاعب؛ خاصة في ظل عدم تقديم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أي عرض لتجديد عقده.

وأكد دياز، على أن وكيل راموس، أبلغ إدارة نادي النصر، أن اللاعب، لم يحسم مستقبله حتى الآن، ولكن يبقى دوري روشن السعودي للمحترفين، خيارًا قويًا أمامه.

وكان قد بدأ نادي النصر السعودي، طفرة كبرى في الصفقات، خلال الميركاتو الشتوي الماضي، بعدما وقع مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، لمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو "2 مليار ريال سعودي".