شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة لعشاق الزعيم.. جاهزية نجم الهلال لمواجهة الخليج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره نادي الخليج، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023، وذلك بعد فترة التوقف الدولي الحالية.

موعد مباراة الهلال ضد الخليج

ويلتقي فريق الهلال، مع نظيره الخليج، مساء يوم السبت الموافق الأول من شهر إبريل القادم، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ16 من الدوري السعودي.

عودة نجم الهلال من الإصابة

وأكدت تقارير صحفية عبر صحيفة "الرياضية"، على أن الأرجنتيني لوسيانو فييتو، المحترف بصفوف الهلال، سيكون جاهزا لمباراة الخليج، القادمة في دوري روشن.

وأوضحت الصحيفة على أن فييتو، تعافى من إصابته في مفصل القدم، والتي عانى منها على مدار الأسابيع الماضية، حيث بدأ بملامسة الكرة، وأداء التدريبات بشكل جزئي.

والجدير بالذكر أن، لوسيانو فييتو غاب عن ثلاث مباريات لفريق الهلال خلال الفترة الماضية، أمام التعاون والاتفاق في الدوري، والفتح في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتشهد الكرة السعودية، فترة توقف دولي، في إطار استعدادات المنتخب الوطني الأول لخوض مباراتين وديتين، ضمن أجندة "فيفا"، خلال شهر مارس الجاري.

