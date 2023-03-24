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محمد الفلاح - بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ومالاوي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا على أون سبورت عبر السعودية سبورت 365 ، يلتقي المنتخب الوطني الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، نظيره الملاوي في تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة أمم إفريقيا، والمقرر إقامتها في كوت ديفوار. ديفوار أوائل العام المقبل.

يسعى المدرب البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، إلى تحقيق انطلاقة قوية في أول مباراة رسمية له منذ توليه المنصب، خلفًا للمدرب الوطني إيهاب جلال، الذي أقيل الصيف الماضي بسبب النتائج السيئة.

من المعروف أن فيتوريا ليس مغامرًا ويفضل الاعتماد بشكل كبير على العناصر ذات الخبرة الكبيرة، ومن المرجح أنه لن يخاطر ضد مالاوي، بغض النظر عن قوة الخصم أم لا، بحثًا عن 3 نقاط قبل الرابع مباراة الجولة بينهما الثلاثاء المقبل.

قائمة منتخب مصر لمواجهة مالاوى

ضمت قائمة منتخب مصر 24 لاعبًا

حراسة المرمى: محمد الشناوى، أحمد الشناوى، محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هانى، هشام صلاح، محمد حمدى، أحمد فتوح، أحمد حجازى، على جبر، محمد عبد المنعم، أسامة جلال.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدى فتحى، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحى، أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: مصطفى محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا، محمد صلاح، عمر مرموش.

يتواجد منتخبا مصر ومالاوى فى المجموعة الرابعة التى تضم إلى جوارهما إثيوبيا وغينيا، وتشهد المجموعة تساوى الـ4 فرق فى عدد النقاط بعد خوض كل منها مباراتين، برصيد 3 نقاط للجميع.

ستكون مباراة منتخب مصر ومالاوى متاحة فقط وحصريًا عبر شبكة قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى لمباريات تصفيات أمم إفريقيا.