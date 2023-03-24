السعودية اليوم / أكثر من 200 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد النبوي



المدينة المنورة 02 رمضان 1444 هـ الموافق 24 مارس 2023 م واس

أدى أكثر من 268511 ألف مصل من المواطنين والمقيمين والمعتمرين اليوم صلاة الجمعة في رحاب المسجد النبوي الشريف في أجواء إيمانية ووسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها مختلف الإدارات الحكومية ذات العلاقة.

وتقف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف من خلال خدماتها المتنوعة التي تقدمها للمصلين من المعتمرين والزوار على تنظيم حركة دخولهم وخروجهم من و إلى المسجد النبوي وتوفير عربات لذوي الاحتياجات الخاصة وكراسي خاصة للمحتاجين لها واستدعاء الإسعاف في الحالات الطارئة وغيرها من الخدمات التي تريح المصلين وتسهل عليهم أداء عبادتهم .

كما كثفت وكالة شؤون المسجد النبوي برامج التطهير والتعقيم للمسجد النبوي وساحاته ومرافقه على مدار الساعة حيث بلغت كمية المعقمات والمطهرات المستخدمة 30000 لتر وبلغت كمية المعطرات 1800 لتر، فيما بلغ عدد المعدات المستخدمة 585 معدة، بالإضافة إلى تهيئة المسجد النبوي بالسجاد الفاخر البالغ 22000 ألف سجاد إلى جانب توفير عربات لكبار السن التي بلغت 14000 كرسي

كما أسهمت وكالة الحشود والتفويج بالوكالة بالإرشاد المكاني لـ 3790 وارشاد 947 تائه، فيما بلغ عدد معالجة الممارسات الخاطئة 873 حالة.

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16:31ت م

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