السعودية اليوم / رئيس الوزراء الماليزي يغادر جدة



جدة 02 رمضان 1444 هـ الموافق 24 مارس 2023 م واس

غادر دولة رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم جدة اليوم .

وكان في وداع دولته بمطار الملك عبد العزيز الدولي ،صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب ،ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

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16:20ت م

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