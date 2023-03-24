شكرا لقرائتكم خبر عن تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة المصرية والعربية في كل مكان من معرفة ماهو تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي الناقل الوحيد لمباراة مصر ومالاوي والمقرر لها اليوم الجمعة الموافق الرابع والعشرين من شهر مارس الجارى في الجولة الثالثة من دور المجموعات من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

مصر ومالاوي

وتنطلق مباراة مصر ومالاوي في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي الحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويسعى المنتخب المصري في تلك المباراة من تحقيق الفوز والانتصار واقتناص الثلاثة نقاط على ملعبه ووسط جماهيره على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويقود منتخب مصر في مباراة اليوم النجم الدولي المصري محمد صلاح بجواره مصطفي محمد ومحمود كهربا وعمر مرموش وجاء تشكيل مصر المتوقع لمواجهة مالاوي على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح- احمد حجازي- محمد عبد المنعم - محمد هاني.

خط الوسط: طارق حامد - محمود حمادة وأمامهم الثلاثي محمد صلاح - كهربا - عمر مرموش.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي

وأعلنت قناة أون تايم سبورت نقل مباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا على أن يتولى التعليق عليها المعلق الرياضي محمد الكواليني وجاء ترددها على النحو التالى:

تردد القناة: 11681.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الإستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.