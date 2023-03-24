شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل منتخب السعودية المتوقع لمواجهة فنزويلا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق المستديرة الخضراء، مباراة منتخب السعودية أمام نظيره منتخب فنزويلا، في مباراة ودية استعدادًا لبطولة كأس آسيا.

وهذه هي المباراة الأولى للمنتخب السعودي، منذ انتهاء بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة نظيره منتخب فنزويلا، مساء اليوم الجمعة، في مباراة ودية.

موعد مباراة منتخب السعودية أمام فنزويلا

وستنطلق مباراة منتخب السعودية أمام نظيره فنزويلا، اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل منتخب السعودية المتوقع أمام فنزويلا

ومن المتوقع أن يعلن رينارد، تشكيل منتخب السعودية لمواجهة منتخب فنزويلا، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: حسين القحطاني - حسان تمبكتي - علي آل بليهي - عبد الإله العمري.

خط الوسط: سامي النجعي - محمد كنو - عبد الرحمن الغريب.

خط الهجوم: سالم الدوسري - فراس البريكان - صالح الشهري.