شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التعاون يكشف سبب عدم سداد مستحقات مصطفى فتحي للزمالك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام سعود الرشودي رئيس نادي التعاون السعودي، بالكشف سبب عدم سداد النادي مستحقات اللاعب مصطفى فتحي، لنادي الزمالك.

وقام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتوقيع غرامة مالية على نادي التعاون السعودي، قدرها بـ 40 ألف فرانك سويسري وإلزام النادي السعودي بدفع 400 ألف دولار لنادي الزمالك بالفوائد.

وتحدث الرشودي في تصريحات تليفزيونية: مبلغ الـ 400 ألف دوار ليس هو غرامة فيفا الموقعة على التعاون، ولكنه باقي مستحقات صفقة انتقال مصطفى فتحي من الزمالك.

وأضاف: سنسدد المبلغ بالتأكيد في كل الأحوال والغرامة الفعلية هي 40 اأف فرانك سويسري.

وتابع: سبب عدم دفع باقي المستحقات حتى الآن هو أننا كنا نحاول مع الزمالك لتأجيل دفعات سداد المبلغ، ولكن مسؤولي الأبيض لجأوا إلى فيفا.

وأتم: بحكم أو دون حكم سندفع المبلغ للزمالك.