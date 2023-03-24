شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. تحديد موعد مباراة الهلال ضد أوراوا رد في نهائي دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على موعد مباراة نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، والتي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي مع نظيره نادي أوراوا رد ديموندز الياباني.

توقيت مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

وتقام أحداث المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا 2022، على مباراتين، حيث سيكون الذهاب في المملكة العربية السعودية، والإياب باليابان.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، منذ قليل على إقامة مباراة ذهاب نهائي دوري الأبطال، بين الهلال وأوراوا، يوم السبت، الموافق 29 أبريل من عام 2023 الجاري.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الهلال ضد أوراوا، مساء يوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة على استاد الملك فهد الدولي، في العاصمة السعودية "الرياض".

وكان قد تأهل الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2022؛ بعد اكتساحه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري، بسبعة أهداف دون رد، في المربع الذهبي.

