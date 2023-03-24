شكرا لقرائتكم خبر عن موقف نيمار من الانتقال إلى الدوري السعودي.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية، حول اقتراب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة المقبلة.

نيمار يرفض الانتقال إلى الدوري السعودي

وكانت قد وعدت وزارة الرياضة السعودية، أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، بأسماء عالمية كبرى؛ على طريقة رونالدو.

وكشفت تقارير صحفية على أنه من بين الأسماء التي رصدتها الإدارة الهلالية، التعاقد مع الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونفى الإعلامي الرياضي خوسيه فيليكس دياز، رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، إمكانية انتقال نيمار، إلى نادي الهلال.

وأكد دياز في تصريحات تلفزيونية، على أن الساحر البرازيلي، يرفض فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي، ويرغب في الاستمرار مع الفريق الباريسي، خلال الفترة القادمة.

وأصبح الدوري السعودي للمحترفين وجهة للعديد من اللاعبين الكبار خاصة بعد تعاقد النصر مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"؛ ولمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو "2 مليار ريال سعودي".