شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يقترب من حسم التعاقد مع نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة أنمار الحائلي، العمل خلال الفترة الحالية على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات الكبرى والعالمية، من أجل تدعيم صفوفه والعودة إلى المنافسة مرة أخرى على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

هازارد يقترب من الانتقال إلى اتحاد جدة

وكشف الإعلامي الرياضي خوسيه فيليكس دياز، رئيس تحرير "ماركا"، عن اقتراب نادي الاتحاد، من حسم أولى الصفقات العالمية؛ للموسم الرياضي الجديد.

وأكد فيليكس، على أن النجم البلجيكي إيدين هازارد، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، أقرب الأسماء العالمية، للانتقال إلى الدوري السعودي، الصيف القادم؛ في ظل اهتمام كبير من الاتحاد لضمه.

وأشار دياز، إلى أن الإدارة المدريدية، لا تُمانع في الاستغناء عن هازارد مجانًا، على الرغم من استمرار عقده، حتى 30 يونيو من عام 2024.