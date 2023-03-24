شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الكويت والفلبين الودية والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من محبي الكرة العربية والكويتية في معرفة ماهو موعد مباراة الكويت والفلبين الودية بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها في ظل المباراة المرتقبة بين المنتخبين.

موعد مباراة الكويت والفلبين

وتقام فعاليات مباراة منتخب الكويت الأول لكرة القدم ضد الفلبين اليوم الجمعة الموافق الرابع والعشرين من شهر مارس الجارى في مباراة ودية تجمع الفريقان على ملعب استاد جابر الاحمد الدولي.

وتنطلق مباراة الكويت والفلبين في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي الحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت والفلبين

وتنقل فعاليات مباراة الكويت والفلبين عبر قناة الكويت الرياضية الناقل الوحيد والحصرى لمباريات منتخب الكويت في جميع الاستقاقات سوا كانت رسمية أو مباريات ودية مثل مباراة اليوم.