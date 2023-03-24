السعودية اليوم / أمانة جازان تكثف عمليات الرقابة الصحية بمحافظة الداير في رمضان



الداير 02 رمضان 1444 هـ الموافق 24 مارس 2023 م واس

كثفت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة الداير عمليات الرقابة الصحية على المحال التجارية وتزيين الشوارع والميادين بالإنارة وأعمال النظافة في الحدائق والأحياء وتركيب لوحات التهنئة بقدوم الشهر الفضيل.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس وليد محمد معافا، أن البلدية أكملت جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان المبارك للعام الحالي حيث تم إنارة أكثر من 350 عمود كهرباء على مداخل المحافظة وتجهيز الحدائق والمطلات وتشغيل البوابة وتزيين الشوارع والميادين ، مبيناً أن البلدية أعدّت خطة للرقابة الصحية على جميع الفترات الصباحية والمسائية لتكثيف الرقابة على المحال التي تبيع وقت الإفطار والسحور والتزامها بالامتثال في الاشتراطات الصحية.

وأكد أن قسم الصحة العامة يكثف جهوده في النظافة ومتابعة الأعمال في الأحياء والمتنزهات التي يرتادها الزوار وجاهزية المرافق العامة وقسم الحركة والصيانة لأي طارئ في حال هطول الأمطار ومتابعة بلاغات 940 واستمرار البلدية في أعمالها الميدانية في معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري.

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14:09ت م

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